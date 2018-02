MARTINA FRANCA (TARANTO) - Se ne andava in giro con una pistola detenuta illegalmente e munita di 5 colpi, ma è stata scoperta e posta agli arresti domiciliari dagli agenti del Commissariato di Martina Franca. Si tratta di Mimoza Troqe, di 40 anni, originaria di Valona (Albania). I poliziotti hanno fermato per un controllo la Fiat 600 condotta dalla donna, che ha subito mostrato segni di agitazione. Durante le verifiche dei documenti, la 40enne, che era uscita dal mezzo, ha tentato di distrarre in tutti i modi i poliziotti e dopo essersi avvicinata al finestrino lato guida, ha estratto da una tasca un involucro che ha lasciato cadere all’interno dell’abitacolo. Uno stratagemma che non è sfuggito agli agenti, i quali hanno subito bloccato la donna e recuperato l’involucro, costituito da due strati di cellophane termosaldati, al cui interno era custodita una pistola calibro 45, di fabbricazione Usa, munita di matricola e completa di caricatore contenente 5 cartucce dello stesso calibro. Su disposizione del pm di turno, Mimoza Troqe è stata posta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.