di ANGELO LORETO

CASTELLANETA - «Siete eroi. Siete quelli del fare piuttosto che del dire. E perciò sono io che dico grazie a voi». Ai presidianti sul ponte sul fiume Lato giunge il sostegno di Pierdavide Carone. Il cantautore che nel 2010 giunse terzo alla trasmissione “Amici” e che nel 2012 si piazzò quinto a Sanremo cantando con Lucio Dalla, è stato nei giorni scorsi nella tenda sulla provinciale 14 a portare la sua testimonianza al Tavolo Verde, all’associazione Nordsud e al movimento Palagianello Bene Comune.

Originario proprio di Palagianello, Carone ha ricordato che «da 128 giorni sono lì, giorno e notte, braccianti agricoli, donne e uomini che cucinano, dormono, stanno insieme, per una causa giusta, e lo fanno in modo giusto, eroico e civile». Quattro mesi di presidio, quelli delle tre sigle a cui si sono aggiunti ex amministratori e parlamentari, come Rocco Loreto, rappresentanti sindacali, come il segretario regionale Uil Aldo Pugliese, studiosi, scrittori e professionisti. Una protesta sempre pacifica che chiede il ripristino della viabilità della zona interdetta da 15 anni e lo stop allo sperpero di risorse pubbliche (circa 20 milioni di euro per interventi a fiume e strade finora risultati inutili) con lavori definitivi. Un presidio che sta iniziando ad ottenere i suoi frutti, visto che nei giorni scorsi sono iniziati i lavori sia di rifacimento degli argini sia di messa in sicurezza della strada provinciale 14.

«State resistendo da così tanto tempo – ha commentato Carone - che qualche coscienza l’avete iniziata a smuovere. Star qui più di 100 giorni, e chissà magari starete qui altri 100, mi fa dire che sono io che devo applaudire voi. Siete degli eroi. Riflettevo sulla relatività dei problemi: spesso, soprattutto sui social, si parla di salvare il mondo quando in realtà non salviamo neanche noi stessi. Cittadinanza attiva è salvare una comunità piccola. Un problema che rispetto al mondo intero può sembrare una inezia, o che tocca 100 o 200 persone, in realtà è questo un problema reale. Fare i buoni a Natale, scrivere un post religioso o politico su Facebook, vale fino a un certo punto. I problemi universali si risolvono se iniziamo a risolvere i problemi di casa nostra. Non posso pensare che un posto abbandonato a se stesso sia inaccessibile e irraggiungibile, oppure che per arrivarci devi fare il giro del Monopoli. È per questo che avete tutta la mia ammirazione – ha concluso il cantautore -, siete quelli del fare e non del dire, e quello che state facendo secondo me prima o poi otterrà dei risultati. Continuate a lottare per ciò in cui credete, non mollate, io sono con voi col cuore, la pancia e la testa».