«Miglioreremo la Fiera Pessima grazie al rinvio a settembre»

di Nando Perrone

MANDURIA - «Abbiamo proposto di realizzare per settembre 2018 una Fiera (che non sostituisce la Pessima), approfittando di questo cambiamento per renderla migliore e specializzarla, affinchè Manduria possa comunque avere il suo evento e il suo ritorno economico per gli operatori». Saltato lo svolgimento nel tradizionale periodo marzolino, Confesercenti illustra la propria posizione sulla Fiera Pessima.

«Tutti i presenti all’incontro con il commissario straordinario Garufi e (secondo noi), anche la maggioranza degli operatori del commercio e dei cittadini, vorrebbero un miglioramento qualitativo della Fiera che negli ultimi anni è stata ridotta a poco più di un grande mercato» è riportato in una nota di Confersercenti.

«La Fiera è comunque per Manduria un volano economico importante per l’indotto che rappresenta: B&B, ristoranti e negozi, registrano un incremento di lavoro importante che è peccato perdere in questo periodo di “crisi commerciale”. Per il Comune di Manduria, inoltre, la Fiera non rappresenta un costo ma un guadagno, in quanto incassa la Tosap dalla società che organizza e dagli espositori. Persa la possibilità di realizzare la Fiera Pessima a marzo, abbiamo proposto di realizzare per settembre 2018 una Fiera (che non sostituisce la Pessima), approfittando di questo cambiamento per renderla migliore e specializzarla affinchè Manduria possa comunque avere il suo evento e il suo ritorno economico per gli operatori e che possa servire come “banco di prova” per un miglioramento della Fiera di marzo».

«Abbiamo dunque proposto di dividere le proposte merceologiche in padiglioni dedicati: padiglione dell’arredamento, padiglione dell’edilizia, padiglione dell’auto, padiglione della agricoltura, padiglione dedicato alla vendita diretta degli ambulanti e, altresì, di dedicare la Fiera al nostro prodotto principe, il Primitivo di Manduria, visto da varie angolazioni (la degustazione, il turismo enogastronomico, l’indotto del vino con espositori che rappresentino le produzioni di etichette, cartoni, bottiglie, tappi, capsule, macchinari enologici e tutto quanto è legato al vino, attrezzature agricole specializzate). Infine si dovrebbe ampliare e migliorare (con l’aiuto del Consorzio di Tutela, che si è reso disponibile) il “Salone del Gusto” proposto nelle passate edizioni. A marzo 2019 potremo tornare a realizzare la nostra Fiera Pessima ma, se la esperienza di settembre 2018 dovesse essere giudicata positivamente, prendere quanto di buono è stato realizzato e trasferirlo nella edizione 2019».