«La situazione al Pronto Soccorso del SS. Annunziata continua a precipitare e i ricoveri hanno superato ogni limite sostenibile, tanto da costringere ieri mattina il direttore medico del Poc (presidio ospedaliero centrale), dottoressa Maria Leone, a comunicare l’assoluta indisponibilità di posti letto. Per questo avevo chiesto che si dichiarasse lo stato di crisi». E’ quanto denuncia in una nota l'onorevole Ludovico Vico (Pd), che ieri pomeriggio ha fatto nuovamente visita al Pronto Soccorso dell’ospedale tarantino.

«Resto ancora in attesa - aggiunge il deputato - di un intervento strutturale, oggi più che mai necessario, da parte dei diretti responsabili, cioè l’assessore regionale alla Sanità, Michele Emiliano, il commissario dell’Ares Puglia Giancarlo Ruscitti e il direttore generale dell’Asl di Taranto Stefano Rossi».

«Alle ore 23.59 di ieri, il Pronto soccorso di Taranto - osserva Vico - registrava circa 246 accessi, di cui 17 in codice rosso e 110 in codice giallo. I pazienti erano allocati anche negli uffici amministrativi. Nel reparto di Medicina, dove i posti letto sono 48, ma possono arrivare a 70 con quelli che vengono definiti 'posti bis', sempre alle ore 18 di ieri, si contavano 80 ricoveri, con pazienti stanziati in emergenza nelle stanze dei medici e nel reparto di Urologia». Secondo il parlamentare «il Pronto Soccorso del SS. Annunziata di Taranto scoppia e i reparti non possono più accogliere ricoveri. Inoltre, i Pronto soccorso del Moscati di Statte e del San Marco di Grottaglie, continuano ad rimanere chiusi, costretti nella loro limitata funzione di Posti di primo intervento. E mentre il sistema è al collasso, chi dovrebbe intervenire per trovare una soluzione, continua a tacere, facendo finta che il problema non sussista».