I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Taranto hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una 34enne, incensurata, tarantina, in quanto trovata in possesso di 168 gr. di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.

I militari, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere Tamburi del capoluogo ionico, hanno concentrato la loro attenzione su un’abitazione della zona denominata “Case Parcheggio”, dove nel corso di accurati e minuziosi servizi di osservazione, effettuati nei giorni precedenti, notavano un continuo andirivieni di giovani, alcuni dei quali conosciuti quali tossicodipendenti.

Per tali motivi, i Carabinieri hanno optato per fare irruzione all’interno dell’abitazione della donna dove hanno rinvenuto diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di circa 168 grammi, che venivano sequestrati. I militari hanno inoltre rinvenuto, un bilancino di precisione, e 6.590,00 euro in contanti, che la donna custodiva all’interno di una cassetta di sicurezza, denaro sequestrato in quanto ritenuto il provento dell’attività illecita sino a quel momento posta in essere.

La 34enne, condotta negli uffici della caserma di viale Virgilio veniva arrestata e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, dott. Raffaele GRAZIANO, accompagnata presso la propria abitazione dove veniva sottoposta agli arresti domiciliari.