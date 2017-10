MARTINA - «Andare per boschi a raccogliere funghi è un piacere e tale deve restare», dice Marcello Palmisano, presidente dell’associazione Micologica della Valle d’Itria, che forma i raccoglitori per le autorizzazioni nazionali e regionali. Domenica prossima (15 ottobre) al bosco delle Pianelle scatta il corso formativo per il conseguimento dell’attestato al riconoscimento dei funghi epigei spontanei freschi, propedeutico, per la Regione Puglia, al rilascio del permesso nominativo. In 12 ore (le due domeniche 15 e 22 dalle 8,30 alle 12,30 e venerdì 20 dalle 16,45 alle 18,45) si potrà conseguire e ottenere l’attestato. Anche chi dovrà rinnovare quello scaduto, nelle stesse tre giornate (ma in orari diversi) dovrà partecipare al corso di aggiornamento.

Info 3387808095. Modulistica e iscrizione via email; giocaramia@libero.it, tdp.dr.marcello@gmail.com. [p.d’arc.]