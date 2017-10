ROMA - Per il ministero dello Sviluppo economico il punto di partenza di una trattativa che non lascerà nessuno senza tutele, per i sindacati una base di confronto inaccettabile. Assume già i connotati di una resa dei conti l'incontro sull'Ilva in programma domani al Mise, in una giornata che vedrà gli stabilimenti dell’azienda fermi per 24 ore per uno sciopero proclamato dal consiglio di fabbrica per protestare contro il piano dell’acquirente Am Investco, che conferma i 4mila esuberi programmati.

«Credo sia una base di confronto non accettabile. Ne va della serietà di un progetto industriale. Non si può pensare che un progetto industriale regga se si riducono i diritti delle persone che vi lavorano e non si garantisce l’occupazione per tutti», attacca il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, secondo il quale «bisogna ripristinare le condizioni per poter avviare una trattativa vera».



Dello stesso tenore il commento del leader della Uil, Carmelo Barbagallo, secondo cui «la riduzione dell’occupazione negli stabilimenti Ilva è inaccettabile ed è insostenibile, innanzitutto dal punto di vista sociale e, inoltre, dal punto di vista economico». Obiettivo del sindacato, infatti, è «dare continuità alla produzione in un contesto in cui si salvaguardino tutti gli addetti e si pongano le premesse per il risanamento ambientale. Tutti i soggetti coinvolti, dunque, rispettino i patti: noi non siamo disponibili a fare sconti». Anche la Cisl, con il segretario confederale Angelo Colombini, invita il governo a richiamare l’azienda «agli impegni presi sul piano della tutele occupazionali e salariali per evitare che questa vertenza diventi davvero incandescente». Promette battaglia, infine, Paolo Capone dell’Ugl, che avverte: «Basta subire, è ora di reagire».

A fianco dei lavoratori è sceso anche l’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro: «Questo numero annunciato di quattromila esuberi - sottolinea - è veramente impressionante perché è proprio il contrario di quanto sia il vicario dello sviluppo economico la Bellanova sia il ministro De Vincenti ci hanno detto». Santoro si riferisce alle rassicurazioni dei giorni scorsi, tentate sia dalla viceministra Teresa Bellanova («Al termine del confronto nessun lavoratore rimarrà senza tutele reddituali e occupazionali»), che dal ministro per la Coesione Territoriale, Claudio De Vincenti: «Non ci sarà alcun licenziamento - ha assicurato - perché tutti quelli che non saranno assorbiti dalla società del nuovo investitore resteranno dipendenti dell’Ilva in amministrazione straordinaria e saranno impiegati per le attività di bonifica e risanamento ambientale nelle zone attorno il perimetro aziendale».

E’ chiaro però che un conto è lavorare per una grande azienda, un altro rimanere nel perimetro ma 'affidati' all’amministrazione straordinaria, senza contare che il piano di AM Investco prevede anche l'assunzione con il Jobs Act senza continuità con il precedente rapporto di lavoro. Tutte scelte difficili da far digerire a lavoratori e sindacati.

IL SINDACO: ANCHE NOI AL TAVOLO PRESSO IL MINISTERO - «Il Comune di Taranto sostiene la protesta sindacale e chiede di partecipare ai tavoli presso il Ministero dello Sviluppo Economico». Lo afferma in una nota il sindaco, Rinaldo Melucci, alla vigilia dello sciopero nello stabilimento Ilva dopo l’annuncio del piano dell’acquirente Am InvestCo, che ha confermato i 4mila esuberi programmati.

Secondo il primo cittadino non trovano ancora «spazio appropriato le voci della comunità e del Comune di Taranto, soggetti inspiegabilmente assenti dai tavoli del Mise e ancora in gran parte tenuti all’oscuro del vero piano industriale, che peserà sul futuro di tutti noi, in un modo o nell’altro».

Melucci richiama due nodi che reputa «fondamentali: primo, gli esuberi, peraltro annunciati, ma intorno alla gestione dei quali c'è ancora troppa nebbia, e la notizia sull'applicazione del Jobs Act per gli addetti restanti non contribuisce a tranquillizzare le trattative; secondo, le stesse modalità di trasferimento dei complessi aziendali ad Am Investo Italy. Non è con l’azzeramento dei diritti acquisiti nel tempo dai lavoratori o con generiche rassicurazioni - conclude il sindaco - a mezzo stampa, nemmeno escludendo le istituzioni locali che si raggiungerà il successo di una operazione così complessa. Tutte riflessioni rivolte al ministro Calenda».