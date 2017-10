Rinvenuta una tomba antica databile tra il II e IV secolo a.C.

TARANTO - Una nuova scoperta funeraria è emersa dai sotterranei di Taranto. Durante lavori sulla condotta idrica, in via Dante (prossimità con viale Magna Grecia), sono rinvenute ieri le testimonianze di una tomba databile tra il II e IV secolo avanti Cristo. Sul campo tre archeologi della società cooperativa Museion hanno eseguito lo scavo che ha permesso la scoperta culturale. Con una tipologia di due lastroni di copertura è emerso lo spazio antico conservativo. Adesso il rinvenimento archeologico passerà in dote alla Soprintendenza (coordinatrice della sorveglianza) che eseguirà le indagini scientifiche a cui seguiranno le valutazioni sulla possibile valorizzazione dell’insediamento antico.