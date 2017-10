Un 22enne tarantino è stato arrestato dalla Polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti: nel corso di un controllo nella sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto, abilmente nascosti in una scatola di cartone all’interno di un mobile della camera da letto sette panetti di hashish e tutto il necessario per il confezionamento della droga. Dopo quanto ritrovato il giovane è stato tratto in arresto.