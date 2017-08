Tra San Vito Lama e provincia un black out per alcune ore

TARANTO - Un diffuso black out ha interessato ieri pomeriggio dalle 18, e per diverse ore, ampie zone di San Vito, Lama, ma anche di Pulsano e Grottaglie. Col passar del tempo e visto che l’energia elettrica non tornava, anche la Prefettura è stata interessata del caso affinchè intervenisse anche perchè cominciavano a determinarsi delle situazioni critiche.

Da fonti Enel si apprende che è venuto meno un cavo sotterraneo della rete. Si tratta di un cavo di media tensione e il cedimento sarebbe dipeso non tanto da un improvviso innalzamento dei consumi, perchè gli impianti sono anche in grado di gestire i picchi di domanda, quanto, probabilmente, dall’eccessivo caldo di questi giorni. Afa che ha surriscaldato l’asfalto finendo col ripercuotersi sul cavo.

I tecnici Enel si sono messi subito al lavoro per costruire un bypass e superare così la mancanza di elettricità. In seguito si ripristinerà il cavo che ha ceduto.