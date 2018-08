Castellaneta, rifugio per i vip: arriva anche Natasha Stefanenko

TARANTO - Dopo Vasco Rossi ecco Natasha Stefanenko. Castellaneta Marina e le sue strutture turistiche continuano ad attirare vip. Da due giorni è infatti al Kalidria Hotel la 47enne attrice, conduttrice e modella russa che sul suo profilo Instagram ha subito pubblicato foto nelle quali si ritrae sulla spiaggia, incurante delle nuvole minacciose, e in una delle piscine del grande complesso di Nova Yardinia, che sorge a due passi dalla località costiera. Lì dove da un paio di settimane proseguono con cadenza quasi giornaliera le apparizioni in spiaggia di Vasco Rossi che non si tira mai indietro dall’incontrare i suoi fan-turisti. Tra nuotate e passeggiate nella pineta che costeggia tutta la costa ionica da Taranto e Metaponto. E che inizia a diventare terra di vip.