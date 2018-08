Più di mille euro in banconote false, in due ai domiciliari

Un 47enne e un 24enne di Castellaneta Marina (Ta) sono stati arrestati in flagranza di reato per concorso in detenzione di banconote false. I due, infatti, nascondevano in una fiat 600 otto banconote da 50 euro fasulle, e in casa del 47enne altre 25. In tutto erano 1250 euro falsi. Il 47enne è stato anche denunciato per truffa aggravata ai danni dello stato perché assente dal lavoro per malattia. I due sono ai domiciliari e le banconote sono state sequestrate.