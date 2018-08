Estorceva denaro ai nonni per comprare la droga, denunciato 32enne

Un tarantino di 32 anni, tossicodipendente, è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di estorcere denaro ai nonni per comprare una dose. È successo tutto sabato scorso intorno alle 8 del mattino, quando la nonna del giovane, impaurita, ha chiamato il 113 per denunciare il nipote, che stava violentemente chiedendo dei soldi a lei e al marito. Gli anziani non l'avevano fatto entrare in casa perché ubriaco e alterato, il 32enne si è allora fermato sulle scale, urlando e minacciando i nonni di non andare via finché non avesse avuto il denaro richiesto. I poliziotti sono arrivati nell'appartamento, al terzo piano, e hanno cercato di tranquillizzare il giovane, che li ha spinti e strattonati. Quando finalmente sono riusciti a calmarlo, l'hanno condotto in questura, dove i parenti hanno sporto denuncia per i continui episodi di minaccia e violenza.