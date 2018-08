Una tonnellata di cozze senza certificazione: sequestrate e distrutte, titolare multata

Aveva una tonnellata di cozze, confezionate in sacchi da 10kg l'uno, prive di documentazione riguardo la provenienza e la tracciabilità. La titolare di un centro di spedizione di molluschi di Taranto è stata multata di 1500 euro dopo un controllo dei carabinieri. I militari hanno trovato le cozze, in parte ancora in lavorazione, per un valore di circa 3500 euro, senza alcun documento. I molluschi sono stati distrutti con un autocompattatore e la donna è stata multata.