Uno dei nuovi scivoli per bambini fatti installare dal Comune di Taranto in un’area giochi di piazza Maria Mazzarello, al quartiere Paolo VI, è stato imbrattato con della vernice nera. Su di esso compare il nome di un cantante neomelodico. I nuovi giochi erano stati montati lo scorso 7 agosto. L’atto vandalico è stato stigmatizzato dal sindaco e dalla giunta comunale. «I colpevoli - ha sottolineato l'assessore Francesca Viggiano - salteranno fuori, ma ciò che addolora è che questi esseri si sentono superiori persino ai carabinieri la cui sede è proprio di fronte alla piazza e che non hanno rispetto per tutti i bambini del quartiere Paolo VI che volevamo rendere felici installando più giochi e dotando la piazza di dispositivi di sicurezza. Come riuscite a dormire la notte?