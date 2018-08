Trasportava in auto oltre un chilo di eroina: con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 25enne incensurato, tarantino. Il giovane era alla guida di un'auto che è stata bloccata per controlli dai militari: insospettiti, hanno eseguito una perquisizione e nel cruscotto dell'auto hanno rinvenuto un involucro in plastica contenente 1 chilo e 30 grammi di eroina unitamente a due coltelli con le lame intrise di sostanza stupefacente. Il 25enne è stato accompagnato in caserma, arrestato e posto agli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura.