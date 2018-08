Ilva, AM apre a soluzioni per operai: fondamentale equilibrio conti

ArcelorMittal prova ad aprire sull'occupazione per sbloccare la partita sull'Ilva. Il gruppo dell’acciaio assicura la volontà di trovare una soluzione per i lavoratori, uno dei nodi più delicati e su cui permangono posizioni distanti con i sindacati. Una disponibilità accolta con favore dai rappresentanti dei lavoratori, che però ribadiscono le loro richieste: subito l’assunzione di 10.700 lavoratori e a fine piano garanzie per i restanti 3.300. Intanto si attende il parere sulla gara dell’Avvocatura generale dello Stato che potrebbe arrivare prima di Ferragosto.

A quasi una settimana dall’ultimo tavolo concluso con un nulla di fatto, Arcelor Mittal tenta di riaprire il dialogo: «Le porte non sono state chiuse», assicurano fonti vicine al gruppo, spiegando che «c'è la volontà di trovare per ciascun lavoratore una soluzione equa, efficiente ed efficace al problema occupazionale». «Gli incontri sono continuati nei giorni scorsi a livello tecnico e legale tra ArcelorMittal e Mise», fanno sapere le stesse fonti, precisando che «numeri al momento non ce ne sono», ma per ArcelorMittal «resta comunque fondamentale la sostenibilità del conto economico dell’azienda».

Un’apertura accolta con cautela dai sindacati. «Dalle parole bisogna passare ai fatti», avverte la Fiom di Genova, che chiede il «rispetto dei 14 mila dipendenti, dell’occupazione, del reddito e dei diritti». «Apprendiamo in termini favorevoli la disponibilità di Mittal», afferma il segretario generale della Uilm Rocco Palombella, che però non arretra, chiedendo una "soluzione occupazionale duratura» per tutti i 14 mila lavoratori di Ilva: ovvero, l’assunzione subito almeno dei 10.700 dipendenti che stanno lavorando e la garanzia a fine piano nel 2024 dell’assunzione per tutti quelli che non hanno trovato una soluzione individuale o di incentivazione occupazionale. Il piano occupazionale di ArcelorMittal ferma invece l’asticella dei lavoratori riassunti a quota 10.000: si tratta ora di vedere quanto Am sarà disposta a cedere. In ogni caso, secondo quanto si apprende, per un nuovo incontro bisognerà attendere almeno fino al 20 agosto.

E’ invece questione di giorni, forse di ore, l’atteso parere dell’Avvocatura dello Stato sulla gara: il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi Di Maio vuole capire se ci sono i presupposti per revocare la gara oppure no prima di decidere come procedere. Quello che è certo è che il vicepremier, che assicura di avere già un 'piano B' ed è pronto a lavorare al dossier tutto agosto, non intende «farla continuare a girare a spese dei cittadini» e per questo esclude di fare un altro decreto per Ilva.