Taranto, blitz contro le tendopoli di viale del Tramonto

TARANTO - Con la notte di San Lorenzo è scattata l’ordinanza «anti-inciviltà». Pugno duro del Comune di Taranto contro musica a tutto volume nei chioschi sul lungomare, bancarelle e tavolini selvaggi, strade e marciapiedi disseminati di bottiglie di vetro e camper in sosta vietata in viale Jonio e viale del Tramonto.

A Ferragosto sarà tolleranza zero: chi trasgredisce e sporca le strade o diffonde musica a tutto volume rischia multe anche di 500 euro. Ritiro della licenza per i recidivi. Il primo blitz è scattato durante la notte delle stelle nelle zone della movida. Una ventina di uomini di polizia locale, polizia di Stato e carabinieri ha setacciato i luoghi maggiormente colpiti dall’inciviltà, notificato la nuova ordinanza firmata dal sindaco Melucci e dal dirigente della polizia municipale Michele Matichecchia e elevato multe ai venditori ambulanti indisciplinati. Nel mirino bar e chioschi di via Garibaldi e del lungomare che occupano abusivamente suolo pubblico con tavolini e attrezzature diffondendo musica a tutto volume fino a tarda ora. Un primo significativo passo avanti contro atteggiamenti incivili segnalati sempre con maggiore frequenza dai cittadini del Borgo e dell’Isola, che si lamentano per lo spettacolo indecoroso offerto dai rifiuti lasciati in giro in ogni dove e per musica a volume assordante e schiamazzi fino alle prime luci del mattino. «Le multe finora non hanno rappresentato un deterrente.

Interveniamo, multiamo, facciamo spegnere la musica ma dopo poco riprendono – spiegano dal comando della polizia locale – ma con la nuova ordinanza si rischia di perdere la concessione e ci auguriamo di riportare il centro a condizioni più vivibili».

L’ordinanza «anti-inciviltà» vieta la vendita e il consumo di bevande in bottiglia o lattina (anche nei distributori automatici) da mezzanotte alle cinque del mattino a meno che le bevande non siano consumate nei locali, interni o esterni, dei locali che le hanno somministrate. I titolari di ristoranti, bar, chioschi, distributori di street food hanno l’obbligo di assicurare la pulizia e la massima condizione di igiene delle loro aree, dovranno esporre cartelloni sulle norme di convivenza civile, contenimento delle emissioni sonore e sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica. «Si fa divieto di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadini», è scritto nell’ordinanza, come ad esempio abbandono di rifiuti, schiamazzi, grida, imbrattamento di spazi pubblici. Per quanto riguarda la musica nelle aree pubbliche, dalla domenica al mercoledì sarà possibile diffonderla fino all’una di notte mentre dal giovedì al sabato fino alle 2 ma silenzio fino alle otto del mattino pena multe salate. I locali che diffondono musica dovranno inoltre dotarsi di relazione di impatto acustico e rispettare i limiti di emissioni come previsto dalla legge. L’ordinanza ha valore fino a fine ottobre 2019. Per Ferragosto sarà tolleranza zero anche per la «camperopoli» di San Vito.

A viale Jonio sono stati installati dei new jersey di cemento per evitare la sosta selvaggia delle auto sulla spiaggia e verranno installate passerelle per consentire ai disabili l’accesso al mare. A viale del Tramonto la polizia locale ha già esposto i divieti di parcheggio per i camper e tra il 14 e il 15 si prevedono controlli e multe per chi si accampa vicino al mare.