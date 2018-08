Ilva, Di Maio: «Chi subentra deve essere credibile»Associazioni perplesse su certificazioni qualità

«Sull'Ilva aspettiamo il parere dell’avvocatura, e qualsiasi piano è volto a tutelare la salute dei cittadini di Taranto e i livelli occupazionali. Lo Stato deve essere molto attento quando un privato subentra a un altro privato nella gestione di un’azienda. Se questi tavoli si gestiscono al Mise è perché lo Stato deve garantire che sia un soggetto credibile.». Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se ci sia un piano B per l’Ilva, a margine di una visita al presidio dei lavoratori Bekaert di Figline Valdarno (Firenze).

«Io per l’Ilva sto accertando quello che non è stato accertato per la Bekaert di Figline Valdarno - ha aggiunto Di Maio -, ovvero sto accertando la serietà del soggetto che sta subentrando, la serietà della gara fatto dallo Stato, e la serietà del piano occupazionale e di quello ambientale».

ASSOCIAZIONI PERPLESSE - «Come fa lo stabilimento Ilva di Taranto ad essere dotato di certificazione 'UNI EN ISO 14001' (standard internazionale che fissa i requisiti di un sistema di gestione ambientale) per impianti per i quali non è garantita nemmeno la conformità normativa?». E’ quanto si chiedono associazioni, movimenti e cittadini che aderiscono al Piano Taranto, la piattaforma finalizzata a un accordo di programma che prevedeva la chiusura delle fonti inquinanti con la riconversione economica del territorio e la bonifica attraverso il reimpiego degli operai.

«Come si evince dal sito di Accredia - spiegano le associazioni - Ilva spa in amministrazione straordinaria è certificata per gli impianti di Taranto dall’organismo accreditato IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) per tutte le attività connesse alla produzione di acciaio da ciclo integrale quali: gestione dei parchi minerali, agglomerazione, cokeria, altoforno, acciaieria, laminazione, tubifici, zincatura, cava, produzione calce, discarica e recupero rifiuti». «Ci è legittimo - evidenziano - manifestare seri dubbi sul rilascio e mantenimento di tale certificazione».

«Secondo la nuova versione del 2015 della certificazione 'UNI EN ISO 14001', un sistema di gestione ambientale conforme - sostengono i referenti del Piano Taranto - non può prescindere dal coinvolgimento delle parti interessate e dal rispetto delle aspettative delle stesse, né può eludere reclami di natura ambientale. Parti interessate che pensiamo indubbiamente di rappresentare».

«Per questo - concludono - ci attendiamo e chiediamo di essere coinvolti in questa fase di passaggio o ci sentiremmo autorizzati a procedere avviando ufficialmente iter di reclamo previsti nei sistemi di accreditamento europeo ed italiano».