Di Maio: «In vacanza? Dipende dall'Ilva»

Andrà in vacanza? «Dipende dal caso Ilva, abbiamo appena chiesto il parere all’Avvocatura». Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, intervenendo a Rtl 102.5.

«Spero di riuscire a fare almeno 2 o 3 giorni di vacanza. Devo ancora riuscire a fare un tuffo in mare. Ci spero veramente». Come sta vivendo questo suo ruolo? «Grandissima apprensione ogni giorno. Ricordo un discorso di Steve Jobs: diceva che la sua vita l’aveva capita dopo aver unito tutti i punti, anche delle cose più brutte. Gran parte delle cose riesco a farle grazie alle tante cose che ho fatto di cui non riuscivo a capire il significato. Oggi mi rendo conto di avere strumenti per affrontare, a volte anche con leggerezza e un sorriso, la situazione». E il rapporto con la mamma? «La sento pochissimo ma è presente. Mi segue sui social. Se non pubblico niente mi chiama: 'Luigi tutto bene?. Dobbiamo sempre essere grati ai genitori, anche per le partacce che ci hanno fatto»