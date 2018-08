Ilva, black out in mattinata per guasto elettrico

Oggi, alle ore 9.37, un guasto elettrico sulla rete di distribuzione interna a 66Kv ha causato l'interruzione dell’alimentazione elettrica a una parte dello stabilimento Ilva di Taranto. Fonti aziendali precisano che «il black out ha generato l’attivazione dei sistemi di sicurezza con l'intervento dei bleeder di altoforno e delle torce di cokeria. L'alimentazione è stata ripristinata alle ore 10.24 con il rientro contestuale verso le normali condizioni operative. Non si registrano danni alle persone o alle cose». L’azienda fa sapere che «sono in corso le indagini atte a individuare le cause che hanno originato il guasto». Sui social network sono circolati video - rilanciati dagli ambientalisti - che hanno documentato la fuoriuscita di fumo nero.