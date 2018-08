Piano urbanistico generale c’è l’ok dopo un’attesa di 13 anni

ANGELO LORETO

CASTELLANETA - Castellaneta ha il suo Piano urbanistico generale. Tredici anni dopo l’inizio dell’iter, il Consiglio comunale, riunitosi in piazza Principe di Napoli lunedì sera, ha approvato il suo strumento di programmazione, che per diventare efficace deve ora solo essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Una pura formalità che giustifica l’atmosfera di festa per la maggioranza che non è stata rovinata neanche dalla precedente protesta dei residenti di Città del Catalano.

«È un punto di partenza per la città che arriva alla fine di un iter lungo e complesso», ha detto il sindaco Giovanni Gugliotti nella sua relazione di circa 40 minuti. Il primo cittadino ha ricordato come «siamo passati da un piano di fabbricazione del 1973 a uno strumento completamente differente in un mondo diverso, abbiamo recuperato un gap che parte dagli anni ‘80: è uno strumento innovativo, aperto a tecnici e a investitori che potranno venire sul nostro territorio». Tre le aree di espansione previste: via San Martino, via San Francesco alle spalle del convento e la periferia oltre via Aldo Moro. «Ma non ovunque ci saranno nuove case, perché sono previsti anche servizi, tanto che in via San Martino realizzeremo un nuovo istituto scolastico», ha spiegato Gugliotti.

Il Pug riguarda però tutto il territorio comunale. Tanti gli interventi illustrati dal sindaco: a Castellaneta Marina aree caravan, parchi attrezzati, servizi per la nautica, un campo da golf, una piattaforma di scambio per prodotti ortofrutticoli. E poi la possibilità per i proprietari delle ville di unire le strutture tra loro o “spezzettare” i lotti. A nord, invece, una nuova zona Pip al confine con il territorio di Mottola e una piastra ferroviaria intermodale che faccia da snodo industriale tra Taranto e Bari. Entusiasti i commenti dei membri della maggioranza, da Annibale Cassano («è il volàno dell’economia dei prossimi 50 anni») a Walter Rochira («una pagine indelebile della storia amministrativa»), mentre Roberto Tanzarella ha ricordato che «ora non abbiamo più scuse: dobbiamo lavorare».

Dall’opposizione critiche nel merito dello strumento ma anche tre strategie differenti per le tre forze. Dal M5S, Agostino De Bellis ha dovuto lasciare per incompatibilità (assenti in maggioranza Vito Perrone e Rosanna Notarfrancesco), mentre Lello Rochira, dopo aver detto di vedere «solo la difesa degli interessi dei grandi speculatori», non ha partecipato al voto. Durissime le critiche di Gianni Di Pippa (Pd) che ha votato contro, mentre Antonio D’Ambrosio (Castellaneta Rinasce) si è astenuto evidenziando però che «la città ha più bisogno di lavoro che di case».