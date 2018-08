Toti: «Lavoratori Ilva Genova per riqualifica Cornigliano»Sindaco Taranto: «Confronto positivo»

«La cosa più urgente oggi è convocare al più presto un tavolo che prenda in considerazione l'Accordo di programma del 2005 sull'Ilva di Cornigliano, ne svisceri i contenuti alla luce della situazione attuale e cominci a mettere in piedi un progetto». E’ questa la richiesta avanzata dal governatore Giovanni Toti al Governo sulla questione Ilva. «C'è già un impegno formale del Governo a rifinanziare la Società per Cornigliano (il soggetto proprietario delle aree e destinatario dei finanziamenti stanziati da varie leggi nazionali per la riconversione delle aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano, ndr) assunto nella finanziaria del 2016 - ha ricordato Toti -. Bisogna capire innanzitutto dove va il tronco principale dell’Ilva, poi decidiamo se le braccia devono tenere l'equilibrio, se le gambe devono correre o camminare, ma se non sappiamo dove va l’Ilva è difficile dare un ruolo alla Società per Cornigliano».

Se il Governo e i sindacati sono d’accordo «si può riutilizzare una parte dei lavoratori Ilva di Genova anche per riqualificare il quartiere di Cornigliano o per fare altri lavori utili alla riconversione delle aree ex siderurgiche». Lo ha proposto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova a seguito del colloquio telefonico di ieri con il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

«Ho dato a Di Maio le stesse disponibilità della Regione Liguria che avevo dato all’ex ministro Calenda, ora spetta al Governo l’onere di finanziare la Società per Cornigliano» ha sottolineato Toti riferendosi al soggetto proprietario delle aree e destinatario dei finanziamenti stanziati da varie leggi nazionali per la riconversione delle aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano.

«Se vogliamo pensare che la Società per Cornigliano possa essere uno strumento pubblico per mitigare l’ingresso di Mittal nell’Ilva e agevolarlo, utilizziamolo . ha detto il governatore -. Sulla base dell’accordo siglato dai sindacati con il Comune di Genova per i lavori di pubblica utilità si possono trovare altri metodi di intervento della Società per Cornigliano nella vicenda. E Di Maio - ha concluso - mi ha detto che il Governo sta ragionando su tutte le ipotesi»

Nel frattempo il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha commentato gli incontri di ieri a Roma: «E' positivo che le parti siano tornate a confrontarsi all’interno del perimetro formale offerto dalla procedura legale. È un segno di chiarezza, esprime la voglia di recuperare un clima di serietà e realtà, è anche il segno che il Ministro ha accolto l’invito costruttivo che gli hanno rivolto i soggetti istituzionalmente rilevanti del territorio, e per questo lo ringraziamo e gli confermiamo la massima collaborazione in questo ultimo delicato miglio della trattativa. Speriamo che investitori e sindacati ora si sforzino di raggiungere in fretta il necessario punto di equilibrio. Per farlo è necessario che non si mini ancora la credibilità delle parti e degli atti. Attendiamo, naturalmente, dal Governo riscontri per il riavvio del Cis e l’accelerazione delle misure di ambientalizzazione».