FABIO VENERE

Tangenziale Sud, salvo imprevisti, ben due novità in arrivo. Presto, anzi prestissimo, ci saranno un paio di importanti cambiamenti per gli automobilisti che, ogni mattina, fanno lo slalom tra il cantiere allestito per eseguire gli interventi previsti nell’ambito del primo lotto della (futura) tangenziale. I rallentamenti maggiori, nell’ultimo anno, si sono verificati lungo la strada che conduce ad un ipermercato ubicato in via Consiglio e sulla strada che scorre nei pressi degli autoparchi di Amat e Amiu.

Proseguono, dunque, i lavori della Tangenziale Sud di Taranto, dopo notevoli problemi per le interferenze con i cosiddetti sottoservizi di reti idriche, fognanti, elettriche e telefoniche.

In particolare, il 9 agosto, ovvero giovedì prossimo, salvo ulteriori slittamenti, entrerà in funzione la rotatoria che insisterà in via Cesare Battisti e che consentirà l’accesso da quest’importante arteria urbana verso la la Tangenziale Sud.

Entro il 31 agosto, invece, da quanto si apprende in ambienti vicini all’Amministrazione provinciale, terminerà la deviazione di Solito (nei pressi dell’autoparco dell’Amat), che tanti rallentamenti ha provocato da maggio 2017. Sarà così riprendere la funzionalità dei collegamenti tra il Ponte di Punta Penna e via Cesare Battisti, in direzione San Giorgio Jonico.

Per il completamento dell’intero tracciato stradale da via Cesare Battisti fino al quartiere Taranto Due, occorrerà attendere il 2019, salvo ulteriori imprevisti per le problematiche legate alla presenza nel sottosuolo di reti idriche, elettriche, fognanti e telefoniche (i cosiddetti sottoservizi).

Ci sono, inoltre, delle buone notizie anche per quel che riguarda l’intera «Tangenziale Sud». Secondo fondate indiscrezioni, è in fase avanzata il finanziamento del terzo lotto che, una volta ultimati i lavori, dal quartiere Taranto Due condurrà gli automobilisti fino al cimitero di Talsano, con ovviamente i collegamenti funzionali a questa popolosa zona di Taranto. Il tutto, per 50 milioni di euro.

Altra positiva notizia per l’economia del nostro territorio è (o potrebbe essere) l’avvenuto finanziamento dell’intera direttiva viaria, più comunemente nota come «Taranto - Avetrana». Che, secondo il progetto, collegherà il cimitero di Talsano sino proprio ad Avetrana, con un tracciato interno in grado in grado di assicurare la valorizzazione turistica in condizioni di sicurezza per l’attuale litoranea che, invece, è supercongestionata e gestita attualmente in un modo che non garantisce il rispetto delle condizioni ambientali e paesaggistiche esistenti nella fascia costiera; basti pensare al parcheggio selvaggio con le auto disposte verticalmente sulle dune, con gravi conseguenze e problemi al traffico, alla mobilità della zona ma anche alla sabbia ed alla vegetazione che insiste lì a pochi metri.

Peraltro, la Provincia di Taranto potrebbe proporre (questo filtra) dei percorsi di valorizzazione dell’intera fascia costiera, connessa con la Taranto - Avetrana per assicurare così dei servizi moderni per quel che riguarda la mobilità ciclo - pedonale, oltre ad attività sportive collegate al mare per concludere magari anche con delle aree riservate ai camperisti.

Infine, per dovere di cronaca ma anche per ricordare ai lettori considerati i tanti anni trascorsi dall’avvio delle opere, bisogna riepilogare ora gli aspetti meramente economici. E quindi, i lavori della «Talsano - Avetrana» sono stati finanziari per 193 milioni di euro nell’ambito delle risorse stanziate dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014 - 2020 e la gara di appalto per le opere dovrà essere aggiudicata entro il 31 dicembre 2019.