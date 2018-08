Leporano torna indietro nel tempo con «Vivi il Medioevo»

TARANTO - Leporano (Taranto) torna indietro nel tempo con «Vivi il Medioevo»: il 9,10 e 11 agosto il suggestivo Castello Muscettola rivivrà un'altra epoca in tre serate per immergersi in una serie di tradizioni lontane.

Un format questo ormai consolidato e giunto alla sua 14esima edizione, che ogni anno attira migliaia di turisti, inserito nel cartellone estivo dell’amministrazione comunale. Tra le novità di quest’anno l’accampamento dedicato ai più piccoli con giochi antichi, una spada nella roccia da estrarre, l’assenza di luce elettrica sostituita da quella del fuoco.

Ad organizzare l’evento è l’associazione «Il Castello» con il sostegno di Comune di Leporano e Regione Puglia. In ognuna delle tre giornate a partire dalle 17.30 e fino a tarda sera tante attrazioni: falconieri, giocolieri, combattimenti, rettili, rapaci, spettacoli con il fuoco e non solo. Sabato 11 agosto il corteo storico per le vie del paese.