Ilva, nuovo appello a Di Maio «A noi va bene il piano Mittal» 

di Mimmo Mazza

TARANTO - Preoccupazione e inquietudine. Sono i sentimenti nutriti da sindacati, amministratori locali e rappresentanti delle aziende dell’indotto Ilva dopo l’audizione dei commissari straordinari al Senato e in attesa che il vicepremier Di Maio convochi il tavolo negoziale tra Arcelor Mittal.

Preoccupazione e inquietudine legati all’esaurimento della cassa a disposizione dell’amministrazione straordinaria, all’affievolirsi della produzione anche a causa del mancato interventi sugli impianti e dell’avvicinarsi della data - il 15 settembre - entro la quale Arcelor Mittal entrerà a guidare l’azienda siderurgica - con o senza accordo con i sindacati - forte dell’opzione prevista nel contratto di fitto finalizzato all’acquisto sottoscritto nel giugno del 2017.

«Abbiamo già detto, e ripetiamo: il governo ha il dovere di decidere. Non permetteremo che si compiano due disastri: che a quello ambientale si aggiunga quello occupazionale. La città e i lavoratori aspettano risposte e fatti concreti; il tempo degli slogan è abbondantemente scaduto. Ci siano risposte o sarà mobilitazione» dice il segretario generale provinciale Uilm di Taranto Antonio Talò, che ritiene che quello in atto sia «il momento dell’unità del territorio e della responsabilità del governo». «Noi, da oltre un anno, nelle tante riunioni al ministero - rimarca Talò - abbiamo rivendicato un accordo che tenesse insieme salute e lavoro. Non lo abbiamo sottoscritto proprio perché le proposte occupazionali, ma soprattutto quella ambientale non erano soddisfacenti. Crediamo, però, che dopo le migliorie proposte al piano ambientale (da perseguire e migliorare anche in fase di approvazione), ci siano le condizioni per tornare al tavolo e chiudere la partita occupazionale alle condizioni note (salvaguardia dell’ambiente e della salute, garanzie per l’indotto e per tutti i lavoratori Ilva, zero esuberi)». Per questo, conclude il segretario Uilm, «il governo verifichi alla svelta la legalità del contratto, poiché il tempo non era e non è una variabile indipendente. Il 15 settembre non è lontano».

E proprio la Uilm, con la Uil, ha firmato la lettera aperta al vicepremier Di Maio sottoscritta ieri mattina dai sindaci di Taranto Rinaldo Melucci, Massafra Fabrizio Quarto, Statte Francesco Andrioli e Montemesola Vito Antonio Punzi, dal presidente della Provincia Martino Tamburrano e dal presidente di Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo. Amministratori, sindacalisti e industriali, ritengono che «al netto di eventuali rapidi e pertinenti approfondimenti del Ministero dell’Ambiente e degli altri organismi deputati» le proposte del gruppo Mittal «sintetizzino un duro lavoro svolto con tutti i portatori di interesse rilevanti e rappresentino quanto meno un buon punto di partenza, uno scenario economicamente e tecnicamente praticabile, un equilibrio con le esigenze della comunità che non si era mai visto nella storia più che cinquantennale di Ilva a Taranto».

«Altre considerazioni ascoltate in questi giorni - puntualizzano - sono del tutto sganciate dalla realtà, dal nostro punto di vista non mirano a dare sollievo e futuro a Taranto, contribuiscono solo al clima di confusione e discredito delle Istituzioni». I firmatari della lettera precisano che «ove il Ministro ritenesse insormontabili taluni assetti formali della procedura, come già fatto nelle ultime settimane, torniamo a proporgli di recuperare la bozza di intesa tra le parti, che attraverso opportune implementazioni può tendere a rafforzare i poteri di controllo ed intervento di Amministratori o Prefetto, al fine di bilanciare gli effetti della immunità penale».

Inoltre, nella missiva si chiede «al Ministro Di Maio di riconvocare senza nuovi indugi il tavolo del negoziato sindacale, solo i lavoratori ed i loro rappresentanti possono fornire le migliori interpretazioni delle problematiche di Ilva e, liberi da ogni influenza politica, possono valutare adeguatamente l’approccio e gli sforzi dell’investitore». «Noi - sottolineano - abbiamo sempre massima stima e fiducia nella magistratura, ma chiediamo a tutti di non abusare e strumentalizzare l’intervento di altri organi dello Stato, rispetto ad una vicenda già molto complessa, declinata all’infinito, che rischia di diventare una condanna per un intero territorio». «C'è un interesse pubblico molto alto - concludono - che va tutelato. Non si può differire ancora la scelta, trincerandosi dietro procedure burocratiche e polemiche politiche».