Pulizia straordinaria strade a Tamburi dopo i «wind day»

Via la polvere dopo i «wind day». Il Comune ha disposto un servizio di pulizia straordinaria notturna al rione Tamburi. L’operazione è scattata la notte scorsa in via Deledda. «I costi dell’intervento - si legge in un comunicato pubblicato sul sito del Comune - sono tutti a carico dell’Ilva in amministrazione straordinaria». Numerose auto e moto rimaste in divieto di sosta nelle zone interessate dalla pulizia sono state rimosse con i carri attrezzi. Le operazioni sono state coordinate dalla polizia locale. Per la pulizia è stato utilizzato un mezzo non convenzionale, idoneo a raccogliere polveri di ferro. «Questa operazione - scrive il Comune sul proprio sito - non sostituirà le normali attività di pulizia stradale. Si tratta, lo ribadiamo, di un intervento affatto ordinario nelle sue modalità e tempistiche realizzative».

Il territorio del quartiere Tamburi è stato suddiviso in 8 aree omogenee, di estensione complessiva pari a circa 16 ettari. L’attività si è aggiunta alla normale pulizia mensile in alcune vie del Borgo. In totale, sono stati una trentina i veicoli rimossi.