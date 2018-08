Palazzo in fiamme evacuate tre famiglie

Pamela Giufrè

È dal motorino parcheggiato nell’androne che sarebbe partito l’incendio di via Leonida 62, nella notte tra martedì e mercoledì. In brevissimo tempo, le fiamme hanno avvolto l’intera palazzina del Borgo di Taranto, arrivando fino al quarto ed ultimo piano. A dare l’allarme per prima è stata una minore di 13 anni, che risiede in uno degli appartamenti di via Leonida 62 insieme alla madre e ad altri due fratellini, anch’essi minorenni.

La ragazzina ha allertato tutto il palazzo. La maggior parte dei condomini era già a letto a dormire a quell’ora: era da poco passata la mezzanotte. Tutti i residenti hanno subito abbandonato lo stabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i primi soccorsi: la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco, il 118. Ma anche tanti volontari e l’assessore all’Ambiente, alla Salute e alla Legalità del Comune di Taranto, Francesca Viggiano. In questo palazzo, abitano numerosi minori.

Solo per uno di questi però, un bambino di 2 anni, è stato necessario il ricorso alle cure sanitarie al vicino ospedale Santissima Annunziata. Lo ha personalmente accompagnato l’assessore Viggiano. «Per fortuna non ci sono state conseguenze drammatiche - racconta l’assessore - e, data l’entità dell’incendio, poteva anche andare peggio». Alle famiglie fatte evacuare, il Comune di Taranto ha offerto immediata ospitalità, potendo contare sulla disponibilità dell’ospedale militare. «Inizialmente - avverte Francesca Viggiano - ci eravamo attivati per tre nuclei. Alla fine abbiamo accolto solo due famiglie perché una ha trovato ricovero presso alcuni amici». Nello specifico, sono stati ospitati nel centro militare un uomo singolo, unico proprietario della casa in cui abitava, ed una mamma con tre minori.

«Tutti sono stati visitati dal personale medico dell’ospedale militare». Ieri invece i Servizi sociali hanno prestato assistenza in attesa delle verifiche di agibilità dello stabile che, se non presenterà compromissioni strutturali, potrà tornare ad essere abitato.