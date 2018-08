Lavoratori Kratos due mesi di proroga

Due mesi di proroga per i lavoratori della cooperativa Kratos. I sette addetti al servizio di guardiania all’Amiu di Taranto non resteranno disoccupati come avevano temuto in questi giorni. Ieri infatti, l’assessore alle Società partecipate del Comune di Taranto, Gianni Cataldino, il presidente dell’azienda per l’igiene urbana, Carlo Alberto Giusti, ed i dirigenti del settore e funzionari Amiu, hanno formalizzato il rinvio della scadenza del contratto, prevista per ieri, di altri sessanta giorni. Al termine dei quali è stato assunto l’impegno ad individuare una nuova mansione per queste unità, all’interno della stessa azienda. Il precedente consiglio d’amministrazione dell’Amiu ha infatti deciso di destinare all’attività fino a ieri effettuata dai sette lavoratori della Kratos, i suoi dipendenti interni, sia per risparmiare costi aggiuntivi, che per ricollocare unità attualmente demansionate.

«Ma - precisa l’assessore Catadino - il nostro impegno è a favore di tutti i lavoratori e per la salvaguardia occupazionale, laddove possibile. Per questo abbiamo deciso di prorogare di due mesi il contratto così da impegnare questo tempo nella ricerca di una ricollocazione alternativa». Avantieri, i sette lavoratori della cooperativa Kratos si sono incatenati ai cancelli dell’Amiu in via Cesare Battisti. La protesta è rientrata all’arrivo dell’assessore Cataldino il quale ha dimostrato apertura e disponibilità verso queste unità, chiarendo ovviamente che «qualsiasi protesta merita attenzione se non implica l’interruzione di un servizio».

La protesta dei lavoratori Kratos è stata appoggiata dall’Usb, rappresentata in Amiu da Federico Cefaliello. «Da dicembre in poi comunque l’impiego sarà garantito per i sette lavoratori in qualsiasi altra gara di appalto» spiega Federico Cefaliello di Usb. «Per noi rappresenta una grande vittoria, soprattutto perché sono state salvaguardate sette famiglie. ringraziamo anche l’assessore comunale Catiello che è intervenuto per risolvere la questione».[P.Giuf.]