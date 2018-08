ArcelorMittal: Ilva torni a essere fornitore leader Italia

ROMA - ArcelorMittal punta a fare tornare l'Ilva «come il fornitore italiano leader dell’acciaio». E' quanto si legge nelle slide di presentazione dei risultati trimestrali del gruppo dell’acciaio secondo cui Ilva «è un’eccellente opportunità» e dove si ricorda come l’Italia «è il secondo maggiore paese consumatore di acciaio in Europa».

Il gruppo ribadisce i suoi impegni che puntano a un risanamento e a "miglioramenti ambientali» e rileva come vi siano «potenziali significativi miglioramenti» sul lato dei costi e «sinergie». Dopo ricevuto il via libera dalle autorità europee, ArcelorMittal ricorda come la decisione per l’acquisizione da parte del nuovo governo italiano sia stata spostata al 15 settembre.