Taranto, perseguitava la ex moglie: arrestato

TARANTO - Da tempo perseguitava e vessava la sua ex moglie, con lo scopo di riallacciare la relazione coniugale, ingenerando in lei un fondato timore per la sua incolumità e per quella dei suoi congiunti: per questo i carabinieri di Taranto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e di contestuale ripristino della detenzione carceraria, emessa dal Giudice del Tribunale di Taranto, nei confronti di un 42enne, pregiudicato, accusato di stalking.

La vittima degli atti persecutori, il 18 luglio scorso, si è recata in caserma, in evidente stato di agitazione, raccontando ai militari che già da diverse settimane era oggetto di minacce, attuate anche tramite sms telefonici, da parte del suo ex marito che, da quando si erano separati, non le dava tregua. La donna ha aggiunto inoltre che tali comportamenti erano culminati in aggressioni fisiche, l’ultima delle quali avvenuta poco prima quando all’uscita dal lavoro, dopo l’ennesimo tentativo di convincerla a tornare a vivere insieme, il suo ex marito l’aveva inseguita e picchiata.