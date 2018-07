Ilva, domani tutti i sindaci dell'area a Roma da Di Maio

TARANTO - Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci domani mattina parteciperà al vertice istituzionale sull’Ilva convocato al ministero dello Sviluppo Economico dal vicepremier Luigi Di Maio. La tentazione di disertare l’incontro, ritenendolo allargato ad un numero elevato di enti e associazioni e dunque destinato ad essere poco concreto, è stata messa da parte dopo alcune telefonate di mediazione giunte dal Mise e alla luce degli incontri che ieri mattina Melucci ha avuto con il presidente della Provincia di Taranto Martino Tamburrano, il presidente di Confindustria Taranto Vincenzo Cesareo e i sindaci dei Comuni dell’area di crisi complessa di Taranto (ovvero Massafra, Crispiano, Statte e Montemesola).

In una nota congiunta, i sindaci di Taranto, Rinaldo Melucci; di Massafra, Fabrizio Quarto; di Statte, Francesco Andrioli; di Montemesola, Vito Punzi; e il presidente della Provincia di Taranto, Martino Tamburrano auspicano «che l’iniziativa risulti ora risolutiva e autenticamente inclusiva degli enti locali», pur confermando alcune «perplessità sul metodo utilizzato e l’arretramento rispetto all’importanza delle specificità tarantine della vicenda, prima gestite su un tavolo ad hoc per gli interlocutori tarantini. Per il raggiungimento di una intesa istituzionale, sempre più urgente, nel verso di quanto con fatica costruito già nell’ultimo anno - concludono i rappresentanti del territorio tarantino - gli amministratori ionici chiedono anche al ministro Di Maio di insediare eventuali successivi momenti di confronto nel capoluogo tarantino». All’incontro ha preso parte anche il neo sindaco di Crispiano Luca Lopomo (5 Stelle) che, però, pur condividendo la necessità di fare fronte comune su un dossier così delicato, ha preferito non firmare il comunicato.

Melucci ha incassato anche il sostegno delle organizzazioni sindacali. «Illustrare il piano ambientale e le sue migliorie doveva e deve rimanere un problema della città di Taranto, dei lavoratori dell’Ilva e soprattutto del governo, che deve avere il coraggio di decidere» ha detto Antonio Talò, segretario generale provinciale della Uilm di Taranto, in merito alla convocazione, da parte del ministro Luigi Di Maio, del vertice sull'Ilva programmato a Roma domani. «Questa volta credo che il sindaco di Taranto abbia tutte le ragioni per protestare» commenta Talò. «È una posizione che condivido in pieno, in particolare in merito ai soggetti convocati all’incontro. Cosa c'entrano tutti quei soggetti che, con Taranto, non hanno niente da spartire? Il presidente del Consiglio Conte e il ministro Di Maio - rileva il segretario della Uilm, primo sindacato per iscritti all’Ilva - si prendano la responsabilità del loro ruolo, guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un’economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento siderurgico ionico. Lunedì aspettiamo di discutere del merito delle questioni: il merito riguarda l’Ilva e Taranto. Perciò - conclude - ritengo un errore l’adunata di lunedì, seppur nel rispetto di tutti. Va pur bene l’ascolto e la parola alle diverse voci, ma adesso è tempo di decisioni e del fare».

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina. «Per come sta gestendo la questione mi pare chiaro purtroppo che il ministro Di Maio se ne freghi di Taranto, non è questione prioritaria per lui. Consiglio di cambiare rotta. La vicenda Ilva viene gestita con tavoli pensati esclusivamente ai bisogni di propaganda quotidiana del ministro e non invece con un lavoro serio su una questione decisiva come questa. Quello del ministro - dice Martina - è il peggior modo di servire una comunità come quella di Taranto, dei suoi lavoratori e di tutti i suoi cittadini».

Polemizzano, invece, con il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci i parlamentari del M5S, Cassese, De Giorgi, Ermellino, Vianello, il consigliere regionale pugliese, Galante, e i consiglieri comunali di Taranto, Battista e Nevoli. «Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha perso un’altra occasione per essere realmente incisivo su Ilva. Ha nuovamente dimostrato di essere incapace di entrare nel merito della questione legata al siderurgico, preferendo accusare inutilmente il metodo utilizzato dal ministro Di Maio» si legge in una nota congiunta.