San Giorgio, a fuoco tre mezzi ditta rifiuti: ennesimo episodio

Ancora un misterioso incendio ai mezzi per i rifiuti. Venerdì sera, poco dopo le 22.30, in un'area in via Serro, a San Giorgio Jonico, prendevano fuoco un autocompattatore e altri due autocarri di proprietà di una impresa che si occupa di smaltimento dei rifiuti. Sul postono sono intervenuti i vigili del fuoco di Grottaglie che hanno domato l'incendio. Misteriose, per ora,le cause delle fiamme che potrebbero essere di origine dolosa. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della stazione e della Compagnia di San Giorgio Jonico.