Pamela Giufrè

Riscoprire le origini partendo dal presente. È questo l’obiettivo del progetto Interreg V A Grecia-Italia (programma 2014-2020), denominato «Fish and c.h.i.p.s.».

L’iniziativa, che punta principalmente alla valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed economiche del mare, è stata presentata alla stampa ieri nella sede di Confcommercio Taranto.

L’associazione ionica dei commercianti, è infatti partner del progetto insieme ad una serie di realtà istituzionali, locali e non, a partire dal MarTa, il Museo Archeologico nazionale di Taranto, per finire con il ministero della Cultura e dello Sport della Repubblica Ellenica, passando per la Regione Puglia e per l’Università di Foggia.

Fish, come hanno spiegato i promotori, sta infatti per pesce perché è la pesca ad accomunare l’Italia e la Grecia, in particolare Taranto e Corfù.

La città dei due mari e l’antica Corcira, dunque, si mettono insieme per la valorizzazione sostenibile dei loro beni culturali e del patrimonio e paesaggio marino. Il risultato, è la promozione turistica delle due località.

Alla presentazione del progetto ieri c’erano, tra gli altri, Giuliano Volpe, professore di Archeologia Cristiana e Medioevale all’Università di Foggia, Dipartimento di Studi umanistici; Daniela Mazzucca, del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia; Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo Archeologico; e Gianfranco Gadaleta, coordinatore del Segretariato Congiunto Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020.

Padrone di casa, il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande: «Abbiamo provato a fare un progetto di sistema, importante, che vede il coinvolgimento di più istituzioni, per far sì che quella che è la storia del passato sia valorizzata nel presente. Perché da lì siamo partiti. E’ una strategia nella quale abbiamo sempre creduto. E che ora vogliamo mettere in pratica insieme alla Grecia, così che parlando di Taranto non si pensi più all’industria, ma all’antica capitale della Magna Grecia, il cui mare, l’agricoltura ed il turismo, sono patrimonio importante che dobbiamo rivendicare».

«Allestiremo una mostra sul tema di Taranto il mare - annuncia la direttrice Degl’Innocenti - che sarà strutturata in modo diverso dal solito. Partiremo dall’epoca contemporanea per poi tornare a ritroso in quella antica, valorizzando il legame del mare come valore simbolico storico di questa città. La mostra sarà allestita nel 2019. Mentre già a fine 2018 realizzeremo dai laboratori che saranno dedicati ai bambini e agli adolescenti, al pubblico generalista e anche a chi ha disabilità. Legheremo il patrimonio materiale a quello immateriale, fondendoli armonicamente, e lavorando a stretto contatto con la comunità dei pescatori tarantini. Ospiteremo ad esempio i maestri d’ascia. Faremo anche laboratori legati alla porpora di mare, ai coccioli e al bisso. Speriamo che questo progetto possa diventare un elemento di forte sviluppo dal punto di vista socio-culturale e turistico-economico. Le premesse ci sono tutte».