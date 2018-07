Magna Grecia, giovedì 27 settembre si apre a Taranto, nella sede principale del Polo universitario jonico (ex caserma Rosaroll, via Duomo 259, Città Vecchia), il 58° Convegno internazionale di studi, che torna quest’anno ad affrontare un tema generale, gravido peraltro di implicazioni di stringente attualità: «La Magna Grecia nel Mediterraneo in età arcaica e classica. Forme, mobilità, interazioni». Dopo gli indirizzi di saluto delle autorità che inizieranno alle ore 10, alle 11 ci sarà la conferenza inaugurale di Claude Moatti, «La mobilità mediterranea nella storiografia recente: modelli e prospettive di indagine».

Seguirà la rassegna archeologica dedicata a Taranto e il Tarantino. Nel pomeriggio si inizia con la sezione dedicata all’approfondimento dei modelli interpretativi della mobilità mediterranea (relazioni di Maurizio Giangiulio e Lieve Donnellan), quindi con quella su “Il mare, la terra: immagini, realtà territoriali, connessioni” con le relazioni di F. Prontera (Il Mediterraneo e la Magna Grecia nelle rappresentazioni geografiche degli antichi), D. Marcotte (I peripli e la terra vista dal mare) e Michel Gras (Il litorale e gli scambi).

Il Convegno numero 58 si concluderà nella mattinata di domenica 30 settembre nel Castello aragonese, messo a disposizione con squisita sensibilità dalla Marina Militare (prima che grazie ai Magnifici Rettori Corrado Petrocelli ed Antonio Uricchio il Convegno, e l’istituzione culturale che lo organizza, l’Isamg, Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia, trovassero ospitalità nella sede del Polo jonico dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», il Convegno fu ospitato per intero al Castello grazie alla sensibilità dell’allora comandante in capo del Dipartimento militare marittimo dello Jonio e Canale d’Otranto, amm. Francesco Ricci, tuttora conservatore del maniero per conto della Marina). Dopo la discussione generale e le conclusioni sul tema specifico del Convegno, ci sarà una tavola rotonda di strategica importanza: «L’archeologia in Magna Grecia dopo la riforma». Dedicata ai gravi problemi che la istituzione delle Soprintendenze miste (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), con la scomparsa e la frammentazione territoriale delle antiche Soprintendenze archeologiche ha creato (ed a Taranto, depredata della sua Soprintendenza, ne sappiamo qualcosa...).

Come è ormai tradizione, nel corso del Convegno sarà allestita la Fiera del libro di interesse storico ed archeologico. E come ogni anno, dalla lontanissima prima edizione, nel davvero archeologico 1961, sono previsti contributi di studio per neolaureati o laureandi in discipline antichistiche intenzionati a venire a Taranto per seguire i lavori del Convegno; antica intuizione di Attilio Stazio a Carlo Belli (con Cassano e Costa i “padri” del Convegno), insieme con l’interdisciplinarietà, che ha dato frutti strepitosi: oggi tutti coloro che nel mondo si occupano di colonizzazione greca, Mediterraneo antico, Magna Grecia sono stati a Taranto da borsisti; e spesso ci sono tornati da relatori.

Quest’anno il Comune di Taranto è intenzionato ad investire anche negli assegni di studio (250 euro per chi proviene dall’Italia, 300 dall’estero) ma è nondimeno indispensabile che la società civile, l’associazionismo, i club service si mobilitino: nel deserto delle pubbliche amministrazioni, sono stati loro a garantire l’erogazione di assegni negli scorsi anni. E’ l’appello del presidente dell’Isamg, Aldo Siciliano, e del presidente del comitato scientifico, Mario Lombardo. E non sarebbe male se investissero qualcosa in cultura sul territorio in cui operano anche le grandi imprese: Eni ed Ilva, per esempio. Ma ne riparleremo.

di Giuseppe Mazzarino