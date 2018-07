ROMA - ArcelorMittal ha informato i commissari straordinari dell’Ilva che «accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017».

Lo si legge in una nota. La società «confida che questi impegni aggiuntivi evidenzino al governo (...) il suo pieno impegno per una gestione responsabile di Ilva». Arcelor è «fiduciosa che con il supporto del governo sarà possibile finalizzare nei prossimi giorni l’accordo con i sindacati per completare rapidamente l'operazione».

ArcelorMittal è fiduciosa di arrivare «nei prossimi giorni» ad un accordo con i sindacati. Secondo quanto apprende l’ANSA le richieste fatte dai Commissari e accettate da Arcelor riguardano solo la parte ambientale. La parte relativa ai livelli occupazionali e retributivi è invece demandata a una trattativa con sindacati e Governo che Arcelor auspica di aprire e «finalizzare nei prossimi giorni».

ArcelorMittal, prosegue inoltre la nota, è desiderosa di mettere in atto il suo programma di turnaround nel più breve tempo possibile in modo da assicurare un futuro sostenibile per Ilva, i suoi lavoratori, i suoi fornitori, i suoi clienti industriali e, nello stesso tempo, la tutela dell’ambiente e il benessere delle comunità locali.

DI MAIO: IN GIORNATA ESAME DELLA PROPOSTA - «Analizzeremo la proposta» di ArcelorMittal sull'Ilva «intanto sto andando avanti sul versante di accertare che tutto sia stato fatto in regola perchè dopo le criticità rilevate dall’Anac è mio dovere accertare cosa sia successo nella procedura di gara», ribadisce il ministro Luigi Di Maio. Che puntualizza: va fatto «contestualmente», «sia chiaro che le due cose vanno insieme perchè non stiamo parlando di affidargli uno stabile di un quartiere ma la più grande acciaieria d’Europa che ha avuto un impatto sulla salute dei bambini e dei più grandi che è stato devastante. Questo impatto è quello che abbiamo evitare e per evitarlo abbiamo bisogno di una gara fatta bene con una procedura del piano ambientale giusta e valida», dice a margine dell’assemblea dell’Alleanza delle Cooperative.