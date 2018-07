Di Maio: sto per firmare atti per accertamenti su gara Ilva

ROMA - Il ministro dello sviluppo economico e vicepremier Luigi Di Maio sta per firmare l’avvio della procedura di accertamento sulla legittimità della gara di assegnazione dell’Ilva. «Sto per firmare gli atti per avviare tutti gli accertamenti» ha detto intervendo a La7.

"Non ci sto» ha detto il vicepremier «a farmi fare la lezioncina» da chi per 5 anni ha avuto in mano il dossier Ilva e ha fatto una procedura di gara «piena di criticità come risulta dal parere dell’Anac».

«Qui - ha aggiunto - stiamo giocando con la salute dei Tarantini. E prima della tutela ambientale, prima della tutela occupazionale, viene la tutela della legalità»