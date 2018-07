TARANTO - Un vasto giro di droga è stato stroncato dai carabinieri di Taranto, che hanno eseguito 19 ordinanze di custodia cautelare (16 in carcere e 3 ai domiciliari) emesse dal gip Paola Incalza su richiesta del sostituto procuratore Mariano Buccoliero. Tutti rispondono, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: soprattutto eroina e cocaina. Le indagini, avviate nel dicembre 2017, hanno fatto luce su un gruppo criminale operante nel capoluogo ionico, con epicentro nel rione "Borgo», nel quadrilatero costituito dalle vie Capecelatro, via d’Alò Alfieri, via Giusti e via Temenide.

L’attività investigativa è stata supportata da intercettazioni telefoniche, videoriprese sui luoghi di spaccio, servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Nel periodo contestato sono state accertate 100 cessioni di sostanza stupefacente al giorno da parte degli spacciatori con un introito stimato intorno ai tremila-quattromila euro al giorno. Diversi episodi di spaccio sono avvenuti anche alla presenza di minorenni e disabili, che si trovavano, in alcune circostanze, nell’androne ubicato al civico 18 di via Capecelatro, nel quale avveniva l’intensa attività di cessione della sostanza stupefacente.

In alcune pertinenze abitative in uso agli indagati sono state constatate anche gravi carenze igienico-sanitarie tali da richiedere l'intervento dell’Asl, che ha rinvenuto numerose siringhe utilizzate ed abbandonate. L'attività di spaccio era protetta dalla presenza di telecamere in uso agli spacciatori e di una complessa rete di vedette e "pali», i quali, organizzati quasi militarmente, a piedi o a bordo di scooter, percorrevano le vie dello spaccio con l'evidente compito di verificare la presenza di forze dell’ordine allertando gli spacciatori con segni convenzionali come quello di togliersi il cappuccio e toccarsi il capo, alternandosi in turni. Un uomo e una donna, che erano agli arresti domiciliari, e alcuni loro familiari, erano il punto di riferimento della rete di spacciatori.