Stalking e sequestro di persona 45enne arrestato a Taranto

TARANTO - Un 45enne di Taranto, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori, lesioni personali aggravate, sequestro di persona, minaccia e rapina, commessi nei confronti della sua ex compagna. All’uomo è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Giuseppe Tommasino su richiesta del sostituto procuratore Ida Perrone.

Le indagini, avviate lo scorso aprile a seguito della denuncia presentata dalla donna e condotte dai carabinieri di Pulsano, hanno fatto emergere - secondo l’accusa - il contesto di assoggettamento psicologico e vessatorio in cui versava la vittima. Lei stessa, esasperata dalle continue angherie, minacce di morte, dalle violenze fisiche e psichiche subite dall’uomo, ha poi trovato il coraggio di vincere la paura e denunciare tutto ai carabinieri.

Nel corso delle indagini, condotte anche mediante l’ascolto di persone informate sui fatti, i militari hanno accertato che l’arrestato, durante l’ennesimo tentativo di convincere l’ex compagna a riallacciare la relazione sentimentale, dopo averla percossa violentemente con calci e schiaffi, le ha sottratto il telefono cellulare, trattenendola in casa contro la sua volontà.