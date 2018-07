Taranto, Amat e Amiu ecco i nuovi vertici

FABIO VENERE

Amat e Amiu tornano ad avere un governo. Nel tardo pomeriggio di ieri, al termine delle due distinte assemblee dei soci, sono stati nominati i nuovi vertici delle più importanti aziende partecipate del Comune di Taranto. Le novità arrivano dal nome dei due presidenti considerato che resta invariata la composizione dei consigli d’amministrazione. Ed allora, per quel che riguarda l’Amiu il timone della società d’igiene urbana è stato affidato al 38enne Carlo Alberto Giusti mentre quello dell’azienda di trasporti al 42enne Alessandro Spinelli. Restano, anzi tornano nei cda, Annalisa Adamo e Daniele D’Ambrosio (Amiu) e Giorgia Gira e Francesco Scaringi (Amat).

Carlo Alberto Giusti, il nuovo presidente dell’azienda d’igiene, è professore associato di Diritto privato comparato e docente straordinario di Diritto commerciale presso l’Università degli studi eCampus e alla Luiss «Guido Carli» di Roma è autore di numerose pubblicazioni in tema di governance di società partecipate - da ultimo il volume edito per Giappichelli- e di saggi per il Sole 24 ore. Già consulente della commissione parlamentare d’inchiesta sul Sistema bancario e finanziario, è presidente dell’organismo di vigilanza della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Giusti, infine, ha ricoperto incarichi di responsabilità in grandi aziende in crisi su nomina del ministero dello Sviluppo economico.

Alessandro Spinelli, invece, laureato in Ingegneria edile al Politecnico di Bari con tesi sperimentale e tirocinio di 200 ore. È iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 2007. È esperto delle infrastrutture a rete, delle energie rinnovabili, della rifunzionalizzazione e della riconversione industriale. Da aprile 2013 a settembre 2013 ha ricoperto l‘incarico di assessore del Comune di Taranto con nomina tecnica e con deleghe a Centro storico - Patrimonio, Mobilità, Politiche comunitarie.

«Abbiamo selezionato dei giovani manager tarantini, già con un'esperienza importante ed uno standing appropriato per il mercato, perché in aderenza alla nostra visione strategica di città - commenta in una nota stampa il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci -.Ora è arrivato il momento - prosegue il primo cittadino - di dare impulso ad una riforma radicale del nostro sistema di società partecipate, di restituire finalmente servizi di qualità a residenti e turisti, di far crescere queste aziende nell'offerta ai terzi, di non mancare alcuno degli appuntamenti con i bandi regionali e comunitari a disposizione. Da Spinelli e Giusti mi aspetto rapidità di azione, perfetta sintonia con l'Amministrazione, il necessario entusiasmo per la rinascita della propria città e dei piani industriali innovativi, capaci di razionalizzare le funzioni delle rispettive piante organiche e motivare le nostre maestranze. Ora - annuncia il capo dell’Amministrazione comunale - ci metteremo anche alla ricerca di un'area ben infrastrutturata, che funga da hub unico delle tre società e ci consenta utili economie di scala».

Dal sindaco all’assessore. «Nel ruolo di assessore alle Partecipate - dice Gianni Cataldino - non posso che esprimere grande soddisfazione per aver completato la composizione dei cda di Amat e Amiu con la scelta di curriculum e personalità di alto profilo. Siamo pronti a intraprendere questa grande sfida certi che la porteremo a termine con rinnovato slancio e entusiasmo. Ai due presidenti e ai componenti dei cda confermati, gli auguri - conclude l’esponente della giunta Melucci - di buon lavoro da parte mia e della amministrazione tutta».

Per la cronaca, Giusti prende il posto del dimissionario Luca Tagliente mentre Spinelli quello di Silvano Cavaliere che ha dovuto interrompere la sua esperienza alla guida dell’Amat in seguito alle dimissioni della vicepresidente Giorgia Gira. Che, a loro volta, in base alle recenti modifiche statutarie avevano provocato lo scioglimento anticipato del consiglio d’amministrazione.