E l’«Arlotta»... vola in Gran Bretagna

di Raffaella Capriglia

GROTTAGLIE - Ci saranno le novità riguardanti l’aeroporto di Grottaglie, nel Regno Unito, dal 16 al 22 luglio, al Salone dell’Aerospazio e Difesa di Farnborough (Uk). Il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese (Dta) e Aeroporti di Puglia partecipano insieme ad «uno degli appuntamenti più importanti per il mondo delle imprese dell’aerospazio».

Nello stand della Regione Puglia, Dta e Aeroporti di Puglia presenteranno e promuoveranno l’infrastruttura denominata “Airport Test Bed”, che individua l’aeroporto di Taranto Grottaglie quale sito per lo sviluppo della sperimentazione in ambito aerospaziale. Attraverso un accordo di cooperazione per lo sviluppo del progetto “Grottaglie Test Bed”, Aeroporti di Puglia e il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese «rinnovano e rilanciano la collaborazione per lo sviluppo dello scalo, quale centro di eccellenza per la sperimentazione di sistemi, prodotti e soluzioni nel campo delle piattaforme aeree pilotate e non pilotate, di sistemi innovativi per il controllo e la gestione del traffico aereo e di sistemi integrati per la gestione ottimale dei volumi e dei flussi del traffico sia in ambito aeroportuale che nelle fasi in volo nei vari settori, anche nell’ambito di progetti di ricerca a livello europeo».

La qualificazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac dell’aeroporto «quale primo spazioporto italiano, rafforzerà il ruolo del test bed quale grande attrattore di imprese internazionali, come emerge dal recente accordo sottoscritto tra Virgin Galactic, Sitael ed Altec». Il Dta - si legge in una nota - «ha già avviato progetti di ricerca comunitari e nazionali dedicati allo sviluppo di capacità e competenze da parte dei suoi soci e progetti di formazione post diploma e post laurea, nonché attività che vedono il coinvolgimento attivo di Aeroporti di Puglia».

Ha dichiarato il presidente di AdP Tiziano Onesti: «Grottaglie è stata scelta come sito per lo spazioporto perché ha tutti i requisiti tecnici, di autorizzazione e ambientali adatti a questa destinazione» ed è «catalizzatore per applicazioni e progetti legati all’economia spaziale; droni, iperdroni, satelliti e oggi voli suborbitali di persone e merci». Il presidente del Dta Giuseppe Acierno ha chiarito che «lo sviluppo dell’infrastruttura, da un lato rafforza l’ecosistema tecnologico pugliese e la sua capacità di attrarre investimenti industriali e generare nuove capacità e competenze, dall’altro si offre all’industria internazionale quale luogo ideale in cui sperimentare» nuovi prodotti e soluzioni.