Amiu e vigili urbani in azione rimosso accampamento Rom

TARANTO - Sgomberato, ieri mattina, un campo rom all’altezza di via Magnaghi a Taranto. In particolare, l’intervento è stato effettuato nei pressi delle scale che insistono in via Mascherpa, sempre nei pressi della zona sottostante il Ponte Punta Penna. Gli operatori dell’Amiu, azienda multiservizi per l’igiene urbana, hanno ripulito la zona occupata ed un sottopasso che era diventata la dimora abituale, soprattutto durante le ore notturne, di sei rom. Anche se, per dirla tutta, in una zona limitrofa sempre nei pressi del sottopasso vigili urbani, operatori ecologici e poliziotti avrebbero trovato anche alcuni giacigli, sistemati in qualche modo, oltre a dei patti ed ai resti di cibo.

Al momento del sopralluogo non c’era alcun occupante. Nel sottopasso sono stati trovati (appunto) materassi, indumenti, bottiglie di plastica, giochi per i più piccoli. Sul posto quattro agenti della Polizia locale di Taranto (coordinati da un ufficiale) e la Polizia di Stato (ufficio Immigrazione). La bonifica dell’area è stata necessaria dopo le numerose proteste degli abitanti della zona. Inoltre, da quel che si apprende la stessa Amiu avrebbe rimosso diversi chili di materiali destinati poi ad essere smaltiti. È, forse, inutile sottolineare come nei pressi di quei gradini le condizioni igieniche fossero davvero precarie, per non dire assolutamente inesistenti. E l’incremento delle temperature, previsto per i prossimi giorni, di certo avrebbe potuto contribuire a rendere ancora più complesso e problematico dormire in quelle condizioni. Per la cronaca, del resto, va ricordato che già poco più di un anno fa i Vigili urbani murarono un manufatto che ospitava alcune persone senza fissa dimora. Che, però, nei mesi successivi, si erano sistemate in quest’altra postazione di fortuna che, a sua volta, con molta probabilità, consentiva loro di recarsi nella vicina via Magnaghi zon ain cui, in virtù dell’intenso traffico automobilistico, si piazzavano nei pressi dei semafori per chiedere l’elemosina o per pulire i vetri delle stesse auto in cambio di qualche spicciolo.

Non si può escludere, a questo punto, che casi simili rispetto a quello scoperto ieri in via Mascherpa si verifichino anche in altre zone della città. Il fenomeno che potrebbe estendersi alla Città Vecchia, al rione Salinella ed a Porta Napoli potrebbe riguardare cittadini rom ma anche persone originarie di Taranto che, non sapendo dove vivere, occupano immobili o spazi fatiscenti in maniera (ovviamente) abusiva. E, naturalmente, le prime vittime di iniziative simili sono i bambini che meriterebbero per crescere e formarsi adeguatamente di divere in un contesto abitativo decisamente più confortevole. Giusto perla cronaca, quella di ieri è stata la prima operazione della Polizia locale - comandata da Michele Matichecchia - con la guida (politica) del neoassessore Gianni Cataldino.