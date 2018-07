Ilva, Usb: operaio salvo per miracolo

TARANTO - Durante un controllo da parte del preposto di turno dello stabilimento Ilva di Taranto per verificare la funzionalità del frantoio dell’impianto Irf (acciaieria) che era andato in avaria mentre era in marcia, si è verificato lo scivolamento di un carter superiore. Secondo l’Usb (Unione sindacale di base) si tratta una lamiera di un paio di metri circa e di notevole peso che si è staccata e ha sfiorato un lavoratore. «Se fosse stato preso in pieno - osserva in una nota il coordinatore provinciale dell’Usb Francesco Rizzo - ora staremmo nuovamente parlando di un altro infortunio mortale in Ilva per la mancanza di misure di sicurezza. È un miracolo. Ma di sicuro così non si può andare avanti».

Sul posto sono intervenuti subito le Rsu dell’Unione sindacale di base che hanno allertato responsabili di reparto e della sicurezza aziendale e chiesto «di fermare l’impianto Irf - aggiunge Rizzo - perché particolarmente pericoloso». Il frantoio a mascelle dell’impianto Irf è una macchina costituita da una piastra fissa e una mobile azionate da un motore elettrico e da un cilindro idraulico per la riduzione volumetrica della scoria attraverso un processo di frantumazione. Nella parte alta del frantoio è presente un carter imbullonato con tre perni per lato.

Fonti aziendali precisano che «l'impianto è controllato a distanza attraverso stazione di supervisione con comandi remotati ed è dotato di sistema di video sorveglianza. Qualsiasi anomalia è visualizzata in supervisione e determina la fermata automatica dell’impianto. Il carter era assicurato al frantoio con sei perni di fissaggio, i quali però non sono stati trovati dopo lo scivolamento. Sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno causato l’evento. Non si sono registrati danni alle persone».

Le stesse fonti fanno presente che «le condizioni di normale funzionamento dell’impianto sono state ripristinate. Ogni venerdì sull'impianto vengono fatti interventi di manutenzione della durata di 8/10 ore. Durante il mese di luglio vi sarà una fermata straordinaria di 12 giorni, già programmata».