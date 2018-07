I Carabinieri della Stazione di Crispiano (Ta) hanno arrestato, in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, un 46enne del luogo. I militari, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti presso l’abitazione di una donna la quale, durante la telefonata, aveva riferito di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dal proprio marito.

La donna riferiva ai Carabinieri di essere stata minacciata di morte e colpita con calci e pugni dal coniuge, il tutto alla presenza dei due figli minori. Durante gli accertamenti, i Carabinieri, verificavano la presenza di precedenti interventi effettuati in quella abitazione per ulteriori episodi di violenza domestica. Dopo aver raccolto la denuncia della donna che narrava anche episodi di violenza psicologica e fisica che aveva subito negli ultimi anni, i militari arrestavano il 46enne trasferendolo in carcere.