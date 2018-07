Palazzo degli Uffici c’è il progetto

FABIO VENERE

Si vede il (primo) traguardo. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe esserci l’atteso via libera definitivo alla progettazione esecutiva per la copertura del solaio e per la messa in sicurezza di Palazzo degli Uffici. E, salvo ulteriori imprevisti, entro questo mese o al massimo nella prima metà di agosto, verrà indetto il bando di gara per la realizzazione dei lavori. Che, secondo alcune ipotesi ancora non confermate ufficialmente, potrebbero oscillare intorno a 1,8 milioni di euro. L’avviso, così come prescrive il Codice degli appalti, dovrà essere essere poi pubblicato almeno per trentacinque giorni prima di chiudere i termini per la presentazione delle varie offerte.

Tirando una riga, dunque, nella migliore delle ipotesi gli interventi potrebbero essere assegnati all’impresa che si aggiudicherà il (futuro) bando del Comune di Taranto non prima del prossimo autunno. E poi dall’apertura del cantiere, gli interventi edili previsti proseguirebbero per otto - dieci mesi (anche qui, salvo problemi tecnici). In particolare, il progetto mira al recupero, restauro conservativo ed alla manutenzione di Palazzo degli Uffici. Tanto per essere ancora più chiari, al termine di questi interventi verranno anche rimossi i ponteggi ed i teli che attualmente occupano i prospetti dell’immobile. Da quel che si apprende consultando i documenti, è prevista: la rimozione della controsoffittatura dell’ex Corte d’Appello; la chiusura dei vani di passaggio sulla muratura portante; la realizzazione di muratura per il ripristino dello stato precedente; la demolizione delle murature eseguite; la ricostruzione delle scale demolite; il risanamento del solaio esistente nella galleria laterale dell’ex Corte d’Appello; la sostituzione della vecchia impermeabilizzazione; la realizzazione di nuovi cordoli di incanalamento di murature portanti; la sistemazione dei tubi che trasportano l’acqua piovana in pvc; la realizzazione delle nuove strutture portanti in acciaio e zinco (anche se si potrebbe ricorrere al legno) e, infine, la fornitura e la realizzazione di una nuova copertura.

E così, tra l’estate e l’autunno del 2019, lo storico immobile che per oltre 130 anni ha ospitato il liceo classico «Archita» tornerà ad avere una copertura a regola d’arte (il solaio è parzialmente scoperto da diversi anni ormai e più esattamente dalla rescissione del contratto con l’impresa esecutrice dei lavori). Questa, del resto, è la condizione necessaria e sufficiente affinché all’interno di Palazzo degli Uffici possa tornare a realizzarsi qualche attività. Ovviamente, nulla potrebbe mai essere compiuto nel caso in cui l’edificio continuasse ad essere privo delle condizioni minime di sicurezza. A cantiere avviato, magari anche prima, l’Amministrazione comunale potrà definire anche il futuro utilizzo dell’edificio che domina il Borgo umbertino di Taranto. Di certo, si partirà dal ritorno a... casa del liceo Archita che, però, potrebbe coabitare con alcuni uffici comunali (magari quelli che si trovano in via Plinio n. 75) e con alcune attività culturali magari collegate al vicino museo archeologico, senza dimenticare la biblioteca scolastica che conta circa 20mila volumi.

A proposito delle future destinazioni di Palazzo degli Uffici, non va dimenticato, se non altro per la cronaca, che nei mesi scorsi si era manifestato l’interesse della società pubblica Invitalia. Che, stando alle dichiarazioni del suo presidente l’imprenditore brindisino Massimo Ferraese, avrebbe dovuto studiare le possibili soluzioni confortate, evidentemente, da un’analisi di mercato. Gli studi, in pratica, dovrebbero verificare se quel palazzo possa davvero diventitore un contenitore per attività commerciali piuttosto che per istituti di credito, agenzie assicurative, strutture ricettive o altro.