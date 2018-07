Taranto, al via i lavori per impianti di ventilazione a Tamburi

TARANTO - «Il Comune di Taranto ha dato il via libera all’inizio dei lavori per la realizzazione degli impianti di ventilazione e per la sistemazione delle aree esterne di cinque plessi scolastici del rione Tamburi», a ridosso dello stabilimento Ilva. Ne dà notizia il Comune sottolineando che l’obiettivo è «consentire agli alunni di poterli frequentare in condizioni di totale sicurezza». Per questi interventi, si evidenzia, il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli, «ha impegnato circa 4,7 milioni di euro».

Nonostante il miglioramento rilevato dalle centraline dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa) della Puglia, si precisa nella nota, i parametri relativi alla qualità dell’aria del quartiere Tamburi sono ancora superiori a quelli raccomandati dall’Oms per evitare conseguenze per l’uomo.

Per il sindaco, Rinaldo Melucci, «la realizzazione di questi impianti consentirà anche di rivedere ulteriormente le prescrizioni imposte dai 'wind days'», cioè quelle giornate caratterizzate sa venti intensi, in cui si determina un impatto negativo sulla qualità dell’aria nel Tamburi, con particolare riferimento al PM10 ed al benzo(a)pirene. Gli interventi di riqualificazione degli esterni, evidenzia invece l’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Motolese, riguarderanno «aree verdi, pertinenze e camminamenti dei cinque plessi, per offrire agli studenti luoghi accoglienti e sicuri».