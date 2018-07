In scena a Laterza «orecchiette lab»

LATERZA - «Orecchiette Lab», il pomeriggio che non t’aspetti. Lo propone al Palazzo marchesale l’Info Point cittadino, ed è in programma oggi, alle ore 17, nell’atrio della cinquecentesca struttura che fu dimora dei d’Azzia e dei Perez Navarrete. Imparare a fare orecchiette dunque, ma non solo: c’è spazio anche per cavatelli e «fricelli», cavati «a dita» i primi, arrotolati intorno a una sottile «ferretto» i secondi (un tempo, per ottenere la tipica ripiegatura, si usavano i tradizionali ferri da calza). «Un appuntamento dedicato a quanti vorranno avvicinarsi a una delle tradizioni culinarie pugliesi più tipiche» scrivono, nella locandina che annuncia l’evento, gli operatori dell’ufficio turistico di piazza Plebiscito.

Inserita nel cartellone di Laterza Estate 2018 (la rassegna estiva comunale, ancora in allestimento, sarà presentata nei prossimi giorni: intanto si fanno orecchiette), l’iniziativa è a cura di Chiave di Volta, società cooperativa che gestisce l’Info Point, per l’occasione supportata dalla Pro Loco di Laterza «D’Azzia sposi a Palazzo» e dall’associazione culturale La Gravina. C’è anche il patrocinio della Consulta delle associazioni. La partecipazione al «workshop» a cielo aperto è gratuita, ma i posti non sono illimitati, proprio in considerazione della «metodologia» laboratoriale della proposta, e la prenotazione è obbligatoria, ai numeri 3335726138 (Nicola Zilio, responsabile Info Point) e 3476730441 (Domenica Bellini, operatrice turistica). Naturalmente, la corte del Palazzo è pronta ad accogliere quanti fra cittadini, turisti-visitatori e curiosi di passaggio, vorranno essere «platea» del singolare «stage».

L’evento rientra fra le attività didattiche programmate nel progetto di potenziamento dei punti di informazione turistica aderenti alla «rete» regionale. Finanziato via-bando, per un importo di 18mila500 euro (di 100 euro la quota di cofinanziamento simbolica del Comune) dall’Agenzia regionale Pugliapromozione, il progetto abbraccia il periodo che va dal 18 maggio 2017 al 9 settembre 2018. Periodo a cui l’Amministrazione comunale laertina punta adesso a dare seguito e continuità: già deliberata e inoltrata in Regione, insieme al nuovo progetto (per complessivi 11mila e 100 euro), l’adesione all’avviso pubblico sul potenziamento del servizio turistico anche per il quadrimestre dal 13 settembre 2018 al 7 gennaio 2019. Dopo il «Tornio al Palazzo» di maggio, a forgiare argilla, con «Orecchiette Lab» prosegue a Laterza l’operazione «mani in pasta».