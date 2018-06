Un bullo di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia a martina Franca. Il giovane è stato colpito da una ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale per i minorenni, Paola Ferrara, su richiesta del pm Pina Montanaro, in quanto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali in danno di diversi giovani.

Il giovane, figlio di noti pregiudicati, già noto alle forze dell’ordine per lo spaccio di sostanze stupefacenti, ultimamente era dedito anche a numerosi atti violenti e predatori nei confronti di giovani. Gli investigatori sono partiti da pochi indizi e senza avere alcuna denuncia da parte delle vittime terrorizzate, ma raccogliendo numerosissime lamentele dalla cittadinanza oramai esasperata dalle azioni di questo delinquente che terrorizza giovani e non.

Il minore pluripregiudicato nell’ultimo periodo si è reso responsabile di numerosi atti di violenza gratuita, bullismo e rapine, specie nel centro storico. Ciò ha destabilizzato la serenità dei residenti e dei commercianti. Nel mese di maggio, in particolare, il minorenne, insieme ad altri due complici maggiorenni, ha perpetrato due distinte rapine ai danni di due giovani, di cui uno minorenne.

In quelle occasioni, oltre a colpire le vittime con calci e pugni, ha minacciato i malcapitati con il collo di una bottiglia di birra rotta, pretendendo ulteriore denaro e monili in oro. Nella circostanza ha anche tentato di avviare all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti la vittima minorenne.

L’ultimo episodio ricostruito dalle indagini risale a pochi giorni fa, quando, in pieno centro storico ed in orario di massima affluenza di gente, il 17enne ha avvicinato un ragazzo giovanissimo che stava tranquillamente passeggiando con la sua fidanzata, e lo ha picchiato selvaggiamente causandoli una vistosa ferita all’orecchio con lo strappo del piercing e varie escoriazioni su tutto il corpo. Anche in quest’ultima occasione, per paura, non è stata sporta nessuna denuncia.