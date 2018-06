Truffe on line, denunciato un 21enne

MARTINA FRANCA - Gli agenti del Commissariato di Martina Franca, guidati dal vicequestore aggiunto Francesco Salmeri, hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di origine calabrese per truffa on line.

I poliziotti nell’aprile scorso hanno raccolto la denuncia di un 60enne del posto che ha raccontato di essere stato vittima di una truffa on line.

L’uomo aveva visto su sito «Subito.it», noto per le vendite on line, un annuncio commerciale per la vendita di un pezzo di ricambio di auto al prezzo di 250 euro. Contattato l’inserzionista, come da accordi presi, aveva poi versato, caricando una carta “postpay”, la somma di 70 euro quale acconto per l’acquisto del pezzo di ricambio.

Dopo il primo versamento però il 60enne non è riuscito più a contattare l’inserzionista che ha fatto perdere le sue tracce.

Le successive indagini degli agenti del Commissariato hanno portato così all’individuazione del titolare della carta ricaricabile che è anche risultato non nuovo a simili truffe.

A tal proposito ricordiamo che proprio tra la Polizia di Stato e il sito di e-commerce “Subito.it” da poco più di un anno è nata una collaborazione che ha poi portato alla pubblicazione di un decalogo di consigli pratici per scongiurare l’azione dei truffatori.