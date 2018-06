Taranto, «Chiamo la polizia»Abusivo minaccia una coppia

TARANTO - Un 48enne pregiudicato di Taranto, parcheggiatore abusivo, è stato denunciato dalla Polizia per tentata estorsione ed è stato nuovamente sottoposto ai vincoli della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno a Taranto. La sala operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un 21enne che ha riferito di essere stato aggredito da un uomo a seguito del rifiuto di corrispondergli del denaro per la sosta dell’auto. Il «parcheggiatore» è diventato oltremodo minaccioso intimando al ragazzo che doveva pagare per forza.

Nemmeno l’avvertimento di chiamare la Polizia ha fatto desistere il pregiudicato, il quale - rispondendo «tu non sai chi sono io» - dalle parole è passato alle vie di fatto scagliandosi contro il ragazzo, che poi si è allontanato velocemente con la sua fidanzata. La volante, grazie alla descrizione dell’aggressore da parte della vittima, ha subito rintracciato il 48enne nella Città vecchia di Taranto. Per l'uomo, sottoposto al regime della sorveglianza speciale, è scattata la denuncia per tentata estorsione.